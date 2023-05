Erfüllung von letzten Wünschen: Herzenswunschmobil Hofer Land eingeweiht

Was für die meisten von uns selbstverständlich ist, geht für schwerstkranke Menschen im Alter oft überhaupt nicht mehr. Auch diese Menschen haben Wünsche. Die will der BRK-Kreisverband Hof mit dem neuen Herzenswunsch-Hospizmobil erfüllen. Die offizielle Einweihung war in dieser Woche. Andreas Walter vom BRK Kreisverband Hof:

Zu den bisher erfüllten Wünschen zählen Fahrten zum Kaffeekränzchen, Ausflüge an den Herrenchiemsee oder Kinobesuche. Die Wünsche erfüllen die ehrenamtlichen Mitarbeiter kostenlos. Möglich ist das durch Spenden. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Herzenswunschmobil unterstützen oder einen Wunsch für eure Angehörigen anmelden könnt.