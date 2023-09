Erfolgreichste Sommerspielzeit seit 2007: Besucherrekord bei Naturtheater-Saison in Bad Elster

Klassische Musik, Popmusik von Kim Wilde, Sasha oder Heinz Rudolf Kunze und das Festkonzert zu 175 Jahren Königlich-Sächsischen-Staatsbad. 25.000 Besucher haben die Sommerspielzeit des NaturTheaters Bad Elster besucht. Ein Rekord, schreiben die Organisatoren. Die nächste Spielzeit beginnt am 9. Mai. Dann stehen neben vielen Klassik-Events auch Konzerte von den Prinzen, Alphaville, Silly, Bonnie Tyler und Michael Schulte an. Auch Comedian Paul Panzer soll in Bad Elster auftreten. Zudem gibt es Veranstaltungen für Kinder. Mehr Infos gibt es hier.