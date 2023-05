Erfolgreicher deutscher Bergsteiger tot im Himalaya gefunden

Zwei aus Bergnot am winterlichen Watzmann gerettete Urlauber aus Nordrhein-Westfalen haben nach ihrer aufwendigen Rettung die Helfer (…)

Aus Bergnot gerettete Urlauber meckern Bergwachtler an

Wasserwacht warnt nach Unfall vor Gefahren beim Baden

Wegen mehrerer Badeunfälle in den vergangenen Wochen warnt die Wasserwacht Bayern vor den Gefahren in Seen, Freibädern und anderen (…)