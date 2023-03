Erfolgloser Taschendiebstahl: GPS-Funktion spürt Dieb auf

Durch GPS ist es mittlerweile kein Problem mehr, seine elektronischen Geräte wiederzufinden. Ein Beispiel sind Kopfhörer. Die Funktion wurde einem Taschendieb zum Verhängnis. Er hatte einem 26-jährigen Studenten am Samstagabend in einem Regionalexpress von Nürnberg nach Münchberg die Tasche gestohlen. Der Student hat darauf sein Handy mit den Kopfhörern gekoppelt, die in der Tasche waren, und ist dem Signal gefolgt. Unterdessen verständigte er die Bundespolizei Selb. Nach dem der junge Mann am Hofer Hauptbahnhof angekommen ist, haben er und die Polizeibeamten das Signal weiterverfolgt. Den 41-jährigen Täter haben sie schließlich in der Hofer Altstadtpassage mit den gestohlenen Sachen gestellt. Er muss sich wegen Diebstahls verantworten.