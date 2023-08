Erfolglose Schockanrufe: Betrüger probieren es mehrfach im Vogtland

Vergangene Woche hat die Polizei Oberfranken wieder vermehrt von Schockanrufen in der Region berichtet. In diesen Tagen hat es auch im Vogtland wieder mehr von solchen Betrugsanrufen gegeben. Das teilt die Polizei Zwickau jetzt mit. In den meisten Fällen haben die Betrüger am Telefon behauptet, ein Verwandter habe einen schweren Unfall gehabt. Sie haben hohe Summen als Kaution verlangt. Es habe aber kein Geldübergaben gegeben, so die Polizei. In dem Zusammenhang weist die Polizei Zwickau darauf hin: Seid bitte immer skeptisch, wenn euch am Telefon jemand zu Zahlungen auffordert. Legt in so einem Fall bitte immer auf und meldet den Vorfall bei der Polizei.