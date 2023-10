Erfolge und Ziele: Stadtwerke Hof diskutieren Klimaschutzmaßnahmen

Wo stehen die Stadtwerke Hof in Sachen Klimaschutz – und wo wollen sie hin? Das war Thema eines internen Workshops bei den Hofer Stadtwerken. Das Ergebnis: In Zukunft werden mehrere Schwerpunkte eine Rolle spielen. Eine große Stellschraube könnte zum Beispiel die energetische Sanierung – oder sogar ein Neubau – des HofBads sein, so die Stadtwerke in einer Mitteilung. Außerdem wollen die Stadtwerke bestehende Nahwärmenetz verdichten. (Geschäftsführer Jean Petrahn rechnet mit Investitionen im zweistelligen Millionenbereich.) Es gibt auch schon länger Pläne, die HofBusse auf Elektro-Antrieb umzurüsten. Was Photovoltaik-Anlagen angeht, sind die Hofer Stadtwerke schon gut dabei, heißt es. Sie wollen aber prüfen, auf welchen versiegelten Flächen weitere PV-Anlagen entstehen könnten.