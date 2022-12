Erfolg im Wölfe-Duell: Selb holt zwei Punkte in Freiburg

Die Siegesserie der Selber Wölfe in der DEL2 ist gerissen. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge gab es für die Wölfe am Abend bei den (…)

DEL2: Selber Wölfe wollen in Freiburg zurück in die Erfolgsspur

Die Niederlage in Heilbronn ist abgehakt – die Selber Wölfe wollen in der DEL2 an diesem Wochenende zurück in die Erfolgsspur. Die (…)