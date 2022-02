Erfindungen made in Oberfranken: Jugend forscht und Schüler experimentieren

Die Preisträger des oberfränkischen „Jugend forscht“ Wettbewerbs stehen fest. Auch die Preise für „Schüler experimentieren“ sind vergeben worden. Bei „Jugend forscht“ gingen Preise unter anderem an Schüler des Schiller-Gymnasiums. Regionalsieger im Bereich Technik ist Marc Pfeffer, der eine elektrische Krankenschwester entwickelt hat. Dabei handelt es sich um einen Roboter, der für die kontaktlose Essensversorgung in einem Krankenhaus eingesetzt werden kann. Auch zwei Sonderpreise gingen an Schülerinnen des Schiller-Gymnasiums.

Im Wettbewerb „Schüler experimentieren“ gingen ebenfalls mehrere Preise in die Region. Unter anderem an Schüler und Schülerinnen des Hochfranken-Gymnasiums Naila und des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums Hof. Je 500 Euro haben außerdem die erfolgreichsten Schulen in Oberfranken bekommen. Dazu gehören auch das Schiller und das Reinhart-Gymnasium in Hof sowie das Hochfranken-Gymnasium in Naila.

