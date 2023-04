Erdreich muss nach Öl-Unfall am Chiemsee ausgebaggert werden

Nach einem Unfall, bei dem am Chiemsee rund 1000 Liter Diesel ausgelaufen sind, wird an mehreren Stellen Erde abgegraben. Die von einem Sachverständigen angeordneten Arbeiten sollen am Freitag stattfinden, wie das Landratsamt Rosenheim am Donnerstag mitteilte. Demnach waren die Auswirkungen auf die Umwelt zunächst noch nicht abschätzbar. Eine Ölsperre wurde im Wasser errichtet und ein betroffenes Vogel-Brutgebiet regelmäßig kontrolliert.

Ein Lastwagen, der mit sechs Autos beladen war, ist am Montag auf der schneebedeckten A8 ins Schleudern geraten und umgekippt, wie es hieß. Sowohl der Anhänger als auch das Zugfahrzeug blieben bei Bernau (Landkreis Rosenheim) quer auf der Straße liegen. Dabei traten die tausend Liter Diesel sowie 50 Liter Motoren- und Hydrauliköl aus.