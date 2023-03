Erdogan wirft Herausforderer Nähe zu «Terroristen» vor

In der Türkei wäre das Bündnis gegen Präsident Erdogan an der Kandidatenfrage fast zerbrochen. Nun soll Oppositionsführer Kilicdaroglu (…)

Ausgerechnet die zweitstärkste Kraft in dem Zusammenschluss türkischer Oppositionsparteien verlässt überraschend das Bündnis. Das (…)

Die Türken sollen in zwei Monaten ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten wählen. Nach der verheerenden Erdbebenkatastrophe ist (…)

Erdogan-Dekret: Vorgezogene Wahlen in der Türkei am 14. Mai

Erdogan will Wahlrecht von Erdbebenopfern sichern

Sie leben in Zelten, Containern und Hotels - weil ihr Wohnsitz durch das Beben am 6. Februar zerstört wurde. An der Wahlurne könnte das (…)