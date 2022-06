Erdinger Meister-Cup: FFC Hof am Samstag gefordert

In gut einer Woche startet mit der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in England ein Sporthighlight in diesem Sommer. Schon an diesem Wochenende steht ein spannendes Turnier auf Amateurebene im oberbayerischen Moosburg an: das Landesfinale des Erdinger Meister-Cups. Jetzt stehen die Gruppen fest. Bei den Frauen muss der Bayernliga-Meister FFC Hof gegen den SV Wilting, die SGV Nürnberg-Fürth und die SG Gerolfing/Ingolstadt ran. Die Sieger dürfen sich auf ein professionelles Winter-Trainingslager in Oberhaching freuen.