Erde bebt in Tschechien: Erschütterungen auch im Vogtland zu spüren

Manche von euch, die uns im Vogtland hören, dürfte am frühen Morgen Grollen aus dem Schlaf gerissen haben. Zwischen Klingenthal und Bad Brambach hat die Erde gebebt. Den vorläufigen Höhepunkt erreichten die Erdbebenschwärme am Nachmittag mit einer Stärke von 2,8. Die Erschütterungen waren im Vogtland und im Bereich der Eger zu spüren. Die ersten Erdbeben gab es bereits am Mittwoch, die waren aber überwiegend nicht spürbar.

Solche Erdbebenschwärme treten immer wieder im Vogtland auf. Sie entstehen in Tschechien durch Wasser und Gase, die im Boden durch das Gestein fließen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren liegen die Epizentren diesmal näher an der deutschen Grenze. Die Erdbeben sind daher stärker zu spüren und können mehrere Tage andauern.