Erdbeerfelder öffnen im Landkreis Hof: Saison ohne Probleme erwartet

Der Landkreis Hof startet heute (09. Juni) in die Erdbeerzeit 2022. Unter anderem könnt ihr ab 8 Uhr 30 auf dem Erdbeerfeld in Kühschwitz bei Rehau wieder Erdbeeren pflücken. In anderen Regionen ist das auch schon länger möglich, allerdings ist die Saison nicht überall so gut angelaufen.

Durch die hohen Kosten für Energie und Sprit müssen viele Erdbeerbauern unter anderem auch mehr für den Anbau ihrer Produkte ausgeben. Weil alles so teuer ist, kaufen viele Menschen aber insgesamt weniger Erdbeeren oder greifen auf günstigere Ware aus dem Ausland zurück. Einige Bauern haben deswegen sogar schon ihre Erdbeerernte vernichtet, da sie daraus keinen Gewinn erwarten können. Ingo Reinhart, Inhaber des Erdbeerfeldes in Küschwitz, sieht für seinen Betrieb aber aktuell keine Gefahr. Im Selbstpflücken seien die Preissteigerungen nicht ganz so hoch, wie im Lohnpflücken, weil dort unter anderem weniger Arbeitskräfte bezahlt werden müssen.