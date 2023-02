Erdbebenopfer: Stadt Hof richtet Spendenkonto ein

Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien macht auch die Menschen in Hof betroffen. In unserer Region leben etwa 100 Familien, die Verwandte in der türkischen Provinz Hatay haben. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla möchte den Betroffenen ihr Mitgefühl ausdrücken. Auf Bitten der Oberbürgermeisterin hat der BRK Kreisverband Hof nun ein separates Spendenkonto eingerichtet. Die Stadt Hof bereitet sich zudem darauf vor, dass Angehörige und Freunde aus dem Krisengebiet hier Zuflucht suchen könnten. Die Stadt stehe deshalb in ständigem Austausch mit der Ausländerbehörde. Für die wäre es ein erneuter Kraftakt. Döhla bittet daher schon jetzt um Verständnis, falls es zu Verzögerungen kommen könnte.

BRK-Kreisverband Hof

Sparkasse Hochfranken

IBAN: DE82 7805 0000 0380 1804 30

BIC: BYLADEM1Hof

Verwendungszweck: Erdbebenopfer Türkei Syrien