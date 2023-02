Erdbebengebiet: Katastrophenfonds vom Erzbistum Bamberg

Für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei stellt das Erzbistum Bamberg, das auch für die Katholiken in Hof zuständig ist, 25 000 Euro bereit. Das Geld stammt aus dem Katastrophenfonds des Bistums und soll nun über die „Caritas International“ den betroffenen Menschen zugute kommen. Die Organisation stellt nach eigenen Angaben vor Ort sichere und warme Räume zur Verfügung, in denen obdachlos gewordene Menschen Schutz finden. Außerdem werden Lebensmittel, Trinkwasser, warme Kleidung und Decken verteilt.