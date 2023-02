Erdbeben in Türkei & Syrien: Spendenaktionen in der Region

Rund 60.000 Helfer sind in den Erdbeben-Gebieten in der Türkei und Syrien im Einsatz, um Verschüttete möglichst noch lebend zu bergen. Die Zahl der Todesopfer ist mittlerweile auf über 11.000 (Stand 08.02.2023 – 16 Uhr) gestiegen. Hilfe für die betroffenen Regionen kommt auch aus der Euroherz-Region. Es gibt mehrere Spendenaktionen. Die Verantwortlichen bitten dabei ausdrücklich um Sachspenden. Gesammelt werden zum Beispiel Zelte, Decken, Kleidungsstücke wie Winterjacken, aber auch Hygieneartikel und Babynahrung. Die Sammelaktion in Rehau endet allerdings schon morgen (9.2.) Vormittag, am Mittag fährt der Lkw dann nach Hatay. Einen Überblick über die bisher bekannten Spendenaktionen findet ihr HIER!