Erdbeben in der Region: Schwarmbeben im Vogtland erreichen Stärke 3,2

Manche haben nur ein Geräusch gehört, bei anderen hat der Boden richtig gewackelt – schon seit Dienstag hat im Vogtland immer wieder die Erde leicht gebebt. Am Morgen haben die Schwarmbeben dann ihren Höhepunkt erreicht. Die Messstation in Tschechien hat das stärkste Beben mit der Stärke 3,2 aufgezeichnet. In den kommenden Stunden und Tagen kann es noch öfter zu kleineren Beben im Vogtland kommen. In dieser Region treten immer wieder solche Erdstöße auf, weil ehemalige Vulkane Wärme und Gase an das Gestein abgeben.