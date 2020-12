Erdbeben in der Region: Schwarmbeben im Vogtland erreichen Magnitude 2,6

Manche haben nur ein Geräusch gehört, bei anderen ist vielleicht plötzlich etwas in der Wohnung umgefallen oder der Boden hat bei ihnen sogar wirklich gewackelt – schon seit Donnerstag hat im Vogtland wieder mehrfach die Erde leicht gebebt. Die Schwarmbeben haben dann am Wochenende ihren Höhepunkt erreicht. Die Messtation in Tschechien hat Freitagabend innerhalb kurzer Zeit zwei Beben um die Magnitude 2,6 aufgezeichnet. Auch Samstag und Sonntag hat jeweils ein Beben dieselben Werte erreicht. Die Auswirkungen dieser Beben haben Menschen in einem Umkreis von über 50 Kilometern bemerkt, nicht nur aus dem Vogtland sondern auch aus Hochfranken hat die Facebookseite Erdbeben in Deutschland Meldungen bekommen. Zuletzt hat es gestern Abend gebebt, es kann aber auch die kommenden Tage noch weitergehen.