Erdbeben im Vogtland: Erschütterungen zurückgegangen

Seit Mittwoch nehmen viele im Vogtland immer wieder leichte Erschütterungen oder ein leichtes Grollen wahr. Das Landesamt für Umwelt beobachtet seitdem einen Erdbebenschwarm im Nordwesten von Tschechien. Den vorläufigen Höhepunkt erreichte er am Samstagmittag mit einer Stärke von 3,0. Die Erschütterungen waren diesmal bis ins Fichtelgebirge und nach Plauen zu spüren. Am Sonntag hatte es sich wieder etwas beruhigt. Die vielen kleineren Beben waren meist nicht spürbar. In der Nacht hat ein erneutes Erdbeben wiederum viele Menschen vor allem nahe der Grenze aus dem Schlaf gerissen.

Die Region Vogtland-Nordwestböhmen ist bekannt für Schwarmbeben. Dabei treten in dichter zeitlicher Reihenfolge viele Erdbeben im gleichen Gebiet auf. Schäden sind in der Regel nicht zu befürchten.