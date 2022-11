ERC Ingolstadt verpflichtet Profi Matteau

Der ERC Ingolstadt hat Eishockey-Profi Stefan Matteau verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, kommt der 28-Jährige bis zum Saisonende nach Oberbayern. Am Montag wird er bei seinem neuen Club erwartet. «Ich denke, es hat sich gelohnt, dass wir Geduld bewiesen haben», sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan.«Er kann als Center spielen, aber auch auf dem Flügel eingesetzt werden und passt darüber hinaus charakterlich sehr gut in unser Team.»

Die Ingolstädter sind in der DEL in der Spitzengruppe platziert. Zuletzt hatten sie die Verletzungen der Stürmer Brian Gibbons und Justin Feser zu beklagen. Matteau bringt Erfahrung aus der nordamerikanischen Profiliga NHL mit. Er kommt vom schwedischen Club Linköping HC nach Ingolstadt.