ERC Ingolstadt verpflichtet Eishockey-Youngster Krauß

Der ERC Ingolstadt hat in Stürmer Philipp Krauß den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, kommt der 21-Jährige vom ESV Kaufbeuren aus der zweithöchsten Spielklasse. «Trotz seines jungen Alters hatte er eine Schlüsselrolle inne. Er verfügt über ein super Spielverständnis und ich erwarte, dass er den Sprung in die DEL schaffen wird», lobte Ingolstadts Sportdirektor Larry Mitchell.

Krauß spielte 2020/21 seine erste Profi-Saison und wurde in der DEL2 sofort zum Rookie des Jahres gewählt. In bislang 108 Spielen sammelte der gebürtige Kaufbeurer 54 Scorerpunkte.