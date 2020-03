ERC Ingolstadt verpflichtet Eishockey-Profi Feser

Ingolstadt (dpa) – Der ERC Ingolstadt hat Eishockey-Profi Justin Feser von Ligakonkurrenten Fischtown Pinguins Bremerhaven verpflichtet. Das teilte der oberbayerische Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mit. In der abgelaufenen Saison erzielte der Stürmer in 52 Spielen 17 Tore und gab 15 Vorlagen.

«Ein deutscher Spieler der 17 Tore erzielt hat, das spricht für sich. Justin hat sich über die Jahre stetig weiterentwickelt und war in der vergangenen Saison von Anfang bis Ende ein Top-Sechs-Stürmer bei einem Top-Sechs-Team», sagte Sportdirektor Larry Mitchell.