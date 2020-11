ERC Ingolstadt holt kanadischen Verteidiger Bodie

Ingolstadt (dpa) – Der ERC Ingolstadt hat den kanadischen Verteidiger Mathew Bodie für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Der 30-Jährige kommt aus Schweden, wo er zuletzt für die Växjö Lakers und den IK Oskarshamn gespielt hatte. «Mat ist ein hervorragender Leader, der zudem über ein exzellentes Eishockey-Verständnis verfügt. Er hat große Stärken in Überzahl, die er während seiner gesamten Karriere unter Beweis gestellt hat», beschrieb ERC-Sportdirektor Larry Mitchell den neuen Abwehrspieler am Donnerstag. Bodie bekommt die Rückennummer 22.