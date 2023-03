ERC Ingolstadt für Champions Hockey League qualifiziert

Der ERC Ingolstadt ist erstmals seit sieben Jahren wieder auf europäischer Eishockey-Bühne vertreten. Die Oberbayern haben als Tabellenzweiter der Deutschen Eishockey Liga bereits einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde ihren Startplatz in der Champions Hockey League (CHL) sicher. Zuvor hatte sich bereits Hauptrundensieger EHC Red Bull München für die europäische Königsklasse qualifiziert.

Zuletzt spielten die Ingolstädter in der Saison 2016/17 international. «Die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb ist der verdiente Lohn für eine herausragende Hauptrunde. Die Mannschaft hat konstant auf sehr hohem Niveau gespielt und stand nur an acht Spieltagen nicht unter den Top-Drei. Wir freuen uns auf Spiele gegen die besten Teams Europas und wollen in der CHL eine gute Rolle spielen», äußerte ERC-Sportdirektor Tim Regan.