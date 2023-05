Erbsenpistolen-Duell im Allgäu ruft Polizei auf den Plan

Mit Erbsenpistolen haben sich in Sonthofen im Allgäu zwei Jugendliche duelliert und damit etliche Notrufe bei der Polizei ausgelöst. Die Spielzeugwaffen wurden nach Polizeiangaben vom Samstag schließlich einkassiert.

Die beiden Jungen hatten sich am Freitagabend in der Sonthofener Innenstadt ein Duell mit ihren Erbsenpistolen geliefert – laut Polizei sind diese Federdruckwaffen zwar für Experten schnell als Spielzeugwaffen zu identifizieren, nicht jedoch für Laien. Nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren, rückte eine Streife aus und forderte die Jungen auf, ihr Spiel auf Privatgrund zu verlegen. Dem kamen die Jugendlichen jedoch nicht nach, so dass nach zehn Minuten weitere Meldungen bei der Polizei eingingen. Schließlich wurden die Spielzeugwaffen einkassiert – eine Anzeige müssen die Jugendlichen laut Polizei aber nicht befürchten.