Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth: 20 Habichtskäuze in der Region ausgewildert

Habichtskäuze waren in Deutschland schon einmal ausgestorben. Das damals noch letzte lebende Exemplar wurde vor fast 100 Jahren in der Grenzregion von Bayern und Tschechien geschossen. Seit 2017 sind hier aber wieder 80 Käuze in den Wäldern von Oberfranken und der Oberpfalz ausgewildert worden. Vor einigen Tagen wurden jetzt in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth 20 weitere in die Freiheit entlassen. Das hat der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern mitgeteilt. 13 Habichtskäuze stammen aus Nachzuchten in Zoos, Falknereien und Wildparks in Frankreich, zwei aus Belgien. Zwei kommen aus dem Nationalpark Bayerischer Wald und drei Tiere sind Käuzchen aus dem Tierpark Berlin.