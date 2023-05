Was muss ich beachten, wenn ich ein Haus, ein Grundstück oder eine Wohnung vererben möchte? Zu diesem Thema gibt es am Abend einen Vortrag in Naila. Ein Notar erklärt dabei, welche Möglichkeiten es zu Immobiliennachfolge gibt. Außerdem bekommt ihr alle wichtigen Infos zum Thema Vererben und Erbrecht. Der Vortrag findet im VHS-Raum in der Walchstraße statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.