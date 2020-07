Er verlässt Untersteinach: Pfarrer Wolfgang Oertel wird Dekan von Münchberg

Der Untersteinacher Pfarrer Wolfgang Oertel verlässt das Kulmbacher Land Anfang 2021. Wie aus einer Mitteilung aus dem Büro der Regionalbischöfin hervorgeht, wird der 53-Jährige voraussichtlich zum 30. Januar Dekan von Münchberg. Dort folgt er auf Erwin Lechner, der den Dekanatsbezirk 18 Jahre leitete und in den Ruhestand geht. Regionalbischöfin Dorothea Greiner gratulierte mit den Worten, Oertel werde in seinem neuen Amt mit seinem großen Horizont, der er in seinem kirchenleitendem Engagement gewonnen habe, rasch Boden unter den Füßen gewinnen. Oertel selbst freut sich auf die Menschen im Dekanatsbezirk Münchberg, wie er selbst sagt. Er wolle nahe bei den Menschen und an der Seite der Gemeinden stehen und das ökumenische Miteinander pflegen, so Oertel.

(Symbolbild)