Equal Pay Day: Frauen in der Region überwiegend in Minijobs und Teilzeit

Rein rechnerisch haben Frauen hierzulande von Anfang des Jahres bis heute umsonst gearbeitet. Darauf macht der heutige „Equal Pay Day“ aufmerksam. In Bayern schließt sich diese Lücke sogar erst am 18. März. Aus Sicht der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten zeigt sich das auch deutlich in der Region. Von den gut 11 einhalb Tausend Minijobs im Hofer Land sind 58 Prozent in Frauenhand – im Hotel- und Gaststättengewerbe liegt der Anteil sogar höher. Auch bei der Teilzeitarbeit liegen die Frauen vorne: Über 80 Prozent der Frauen in Stadt und Landkreis Hof arbeiten in Teilzeit.

Ziel müsse es aus Sicht der NGG sein, die Lohnschere zwischen Männern und Frauen zu schließen. Die Gewerkschaft fordert 500 Euro mehr für die unteren Tarifgruppen und bessere Eingruppierungsregeln.