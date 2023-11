Eon: Reiche Stromernte in bayerischen Solaranlagen

Das Wetter war für Solaranlagen-Besitzer in Bayern in diesem Sommer relativ günstig. Von Anfang Juli bis Ende September habe eine durchschnittliche Solardachanlage auf einem Einfamilienhaus im Freistaat 2922 Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugt, teilte Deutschlands größter Energieversorger Eon mit. Das sei bundesweit Spitze. Eine vergleichbare Anlage in Hamburg am Ende der Rangliste habe nach Daten des Deutschen Wetterdienstes nur 2525 kwh gebracht.

Für die Berechnung hatte Eon eine Anlage mit 23 modernen, nach Südwesten ausgerichteten Solarmodulen auf einer Dachfläche von etwa 41 Quadratmetern angenommen. Die Annahmen über die Voraussetzungen seien «günstig, aber durchaus realistisch», sagte ein Eon-Sprecher. Für eine solche Anlage mit einer Leistung von acht Kilowattpeak und passendem Batteriespeicher müssten Kunden mit Gesamtkosten zwischen 18.000 und 22.000 Euro rechnen. Für 2922 kWh Strom zahlten Verbraucher in einem Eon-Grundversorgungsgebiet in Bayern nach Preisbremse 1277 Euro.