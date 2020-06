München (dpa/lby) – Einen entflogenen Papagei haben Tierretter auf einem Balkon in München eingefangen. Schwer hat es der Graupapagei den Einsatzkräften dabei offenbar nicht gemacht: Das zahme Tier habe sich am Montag ganz entspannt auf dem Tisch des Balkons ausgeruht und sich problemlos in eine Vogelkiste setzen lassen, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Der unverletzte Papagei wurde in die Vogelklinik Oberschleißheim gebracht – der Besitzer soll sich laut Feuerwehr dort melden.