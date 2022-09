Entwicklung im ländlichen Raum fördern: Landkreis Tirschenreuth will LEADER-Region werden

Friedliche Revolution 1989: Workshop in Plauen

Viele Menschen nutzen aktuell die Sommerferien für Wander- oder Fahrradtouren mit der ganzen Familie. In der Euroherz-Region gibt es (…)

Dorfläden im ländlichen Raum: Für Kommunen hat sich Eröffnung ausgezahlt

Gerade in ländlichen Regionen fehlt es oft an Einkaufsmöglichkeiten. Um die Nahversorgung auch in kleineren Kommunen aufrechtzuerhalten (…)