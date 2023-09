Entwicklung der Innenstadt: Öffentliche Diskussionsrunde in Plauen

Dass es der Einzelhandel schwer hat, zeigt sich bei uns in Hof. Immer mehr Läden schließen. Aktuelles Beispiel ist das Finck Fashion In. In bester Lage gibt es also wieder einen großen Leerstand. Die Stadt Plauen arbeitet deshalb aktuell an ihrem Konzept für die Einkaufsinnenstadt. Am späten Nachmittag gibt es im Hotel Alexandra nochmal eine öffentliche Diskussionsrunde. Ab 16.30 Uhr will die Stadt Plauen einen möglichen Maßnahmenkatalog zur Weiterentwicklung der Plauener Innenstadt präsentieren. Im Vorfeld hat es bereits eine Bürgerbefragung gegeben, um Ideen zu sammeln.