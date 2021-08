Entwarnung: Vermisste Personen aus der Region zurück

Für die Angehörigen sind es schlimme Stunden, wenn ein geliebter Mensch vermisst wird. Eine solche Situation hat gestern auch ein Ehemann in Selb erlebt. Er hat seine 88-jährige Frau nicht mehr gefunden, die eigentlich im gemeinsamen Garten in Unterweißenbach werkeln sollte. Die ganze Nachbarschaft machte sich auf die Suche nach der an Demenz erkrankten Frau, leider ohne Erfolg. Die verständigte Polizei rückte mit einem Hubschrauber an. Der konnte die 88-Jährige in einem angrenzenden Industriegebiet ausfindig machen. Sie war wohlauf.

In Reichenbach im Vogtland war bereits am Dienstag ein 83-Jähriger verschwunden. Die Polizeidirektion Zwickau hat mittlerweile Entwarnung gegeben. Der Mann ist wohlbehalten zurück.