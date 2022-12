Entwarnung: Notaufnahme in Paracelsus-Klinik Adorf wieder geöffnet

Immer wieder hört ihr hier aktuell von Kliniken, die durch Personalmangel und Krankheitswellen am Limit sind. Bisher hatte allerdings noch keine Klinik im Sendegebiet ihre Notaufnahme schließen müssen – bis Freitag. Seitdem musste die Paracelsus-Klinik in Adorf ihre Notaufnahme und Intensivstation abmelden. Patienten mussten auf die anderen Krankenhäuser im Vogtland ausweichen. Per Warnapp NINA kam jetzt die Entwarnung. Die Notaufnahme in der Paracelsus-Klinik in Adorf soll seit heute Morgen wieder offen sein. Als Grund der Schließung über Weihnachten nannte der Klinik-Konzern den erheblichen Personalmangel durch Grippe-, RS- und Coronaerkrankungen.