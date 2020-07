Entwarnung in Plauen: Keine Bomben gefunden

Plauen atmet auf: der Verdacht des Funds von Weltkriegsbomben hat sich nicht bestätigt. Wie die Stadt gestern mitgeteilt hat, wurden bei den Untersuchungen durch Spezialisten keine Sprengkörper gefunden. Die verdächtigen Gegenstände auf zwei zentrumsnahen Baustellen in der Syra- und Bleichstraße haben sich als Fundamentplatten, Rohre und ähnliche Baugegenstände herausgestellt.

Das Sperrgebiet hätte neben Wohnungen, Geschäften, Gaststätten und Tagespflegeeinrichtungen auch eine Seniorenresidenz, ein Altenpflegeheim sowie sechs betreute Wohngruppen betroffen. Im Falle eines Bombenfundes hätten insgesamt bis zu 17.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen. Zwei Hallen waren als Notunterkünfte festgelegt worden.

Außer den Einsatzkräften der Polizei waren für die Evakuierungsmaßnahmen rund 300 Helfer von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadt eingeplant. Die Polizei wollte die Aktion mit einem Hubschrauber überwachen. Die Bahn hatte die Einstellung des Zugverkehrs rund um den Bahnhof Mitte in Plauen angekündigt. All dies entfällt nun. Es wäre die 54. Evakuierung seit 1990 in der Stadt wegen Weltkriegsmunition gewesen.