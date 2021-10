Entwarnung in Hof: Keine Bombe in Supermarkt

Aufatmen in Hof: Drei Sprengstoffspürhunde sind am Vormittag in der Köditzer Straße im Einsatz gewesen auf der Suche nach einer Bombe. Sie konnten allerdings auf dem Areal eines Supermarktes nichts finden. Heiko Mettke von der Hofer Polizei zum Einsatz:

Da Wohnhäuser weit genug von dem Supermarkt entfernt sind, ist keine weitere Räumungsaktion nötig gewesen. Seit dem frühen Nachmittag ist die Straßensperrung aufgehoben und der Supermarkt hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Die Kripo Hof ermittelt jetzt zu dem bislang noch unbekannten Anrufer.