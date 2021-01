Enttäuscht über Förderung: SPD Fraktionsabgeordneter Klaus Adelt kritisiert Luftfilter Förderungskonzept

„Sie verspielen die Zukunft unserer Kinder“ – diese Aussage trifft aktuell der SPD Fraktionsabgeordnete Klaus Adelt Luft, über die Förderung von Luftfiltern an Schulen. Seit Oktober haben Kommunen die Möglichkeit, eine Förderung zur Ausstattung von Klassenzimmern mit Luftfiltern zu beantragen. Zuerst nur für Zimmer ohne Fenster – jetzt hat das Kultusministerium die Förderung für alle Klassenzimmer freigegeben. Allerdings ist dadurch auch die Höhe der Förderung auf 50% reduziert worden. Für Adelt unbegreiflich: Schließlich können sich so viel weniger Gemeinden die Anschaffung leisten. Im Sommer habe man die Ausstattung der Schulen mit Luftfiltern verschlafen – unsere Kinder müssen mit den Luftfiltern zu 100 % unterstützt werden, so Adelt weiter. Laut Kultusministerium haben bisher nur 4000 Kommunen Luftfilter für Schulen bestellt.