Entspannung, aber keine Entwarnung: Oberfränkischen Wäldern tut Regen gut

Ein bisschen Entspannung, aber noch keine Entwarnung – so lässt sich die Situation in den oberfränkischen Wäldern zusammenfassen. Der Regen in den vergangenen Tagen habe dem Wald in Oberfranken gutgetan, das Minus aus den vergangenen Jahren sei aber noch lange nicht ausgeglichen, sagt Emil Hudler von den Bayerischen Staatsforsten

Auch was die Bedrohung durch Borkenkäfer angeht, kann Hudler noch keine Entwarnung geben. Die Entwicklung der Schädlinge habe sich durch das nasskalte Wetter zwar verzögert, für eine wirkliche Verbesserung der Situation seien aber noch mehr kühle, regnerische Tage nötig.