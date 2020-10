Entspannen in Selb: Umgestaltung am Selbbach

Wer mal abschalten und entspannen will, kann das in Selb bald am Selbbach tun. In dieser Woche hat die Umgestaltung der Grünanlage unterhalb des Rosenthal-Theaters begonnen. Im Rahmen der Bayerisch-Tschechischen-Freundschaftswochen bekommt der Bereich neue Sitzgelegenheiten, Beleuchtungen und Pflanzen. Der Platz verbindet wichtige Fuß- und Radwege der Innenstadt miteinander. Das Projekt kostet rund 300.000 Euro. Den Großteil übernimmt der Freistaat Bayern. Während der Baumaßnahmen müssen sich Fußgänger und Radfahrer auf kleinere Umwege einstellen. Der Umbau soll Ende des Jahres fertig sein. Im kommenden Frühjahr folgt die Bepflanzung.