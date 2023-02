Entscheidung: Zukunftszentrum kommt nicht nach Plauen

Seit dem Abend steht nun fest: Das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation kommt nicht nach Plauen und Leipzig. Die zuständige Jury hat sich für Halle als Standort ausgesprochen. Diese Standortempfehlung geht jetzt an die Bundesregierung. Die Nähe zu Forschungs- und Kultureinrichtungen in Halle soll dabei eine Rolle gespielt haben. Außerdem die zentrale Lage in Mitteleuropa, heißt es bei der Deutschen Presseagentur.

Das Zukunftszentrum soll mit 200 Millionen Euro gefördert werden und die Prozesse rund um die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands beleuchten. Ziel ist es, daraus Schlüsse für künftige Krisen zu ziehen.

Plauen hatte sich gemeinsam mit Leipzig darum beworben – als Orte der Friedlichen Revolution 1989.