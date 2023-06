Entscheidung vor dem Verfassungsgericht: Radentscheid ist ungültig

Es wird kein Volksbegehren für ein neues Radgesetz geben. Das hat der bayerische Verfassungsgerichtshof am Vormittag entschieden. Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit seien nicht gegeben, so die Begründung. Einige der geforderten Regelungen würden in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingreifen. Die Initiatoren des Radentscheids Bayern hatten im Vorfeld mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Das waren vier Mal so viele wie eigentlich nötig. Die Verantwortlichen des Volksbegehrens wollten den Neu-, Um- und Ausbau sowie die Sanierung von Radwegen erzwingen. Das Innenministerium hatte das Volksbegehren ebenfalls für unzulässig gehalten und den Antrag deshalb dem Verfassungsgericht vorgelegt.