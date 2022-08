Entscheidung über Staffel-Start von Lückenkemper am Samstag

Die Entscheidung über einen Staffel-Start von 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper am Sonntag bei der EM im Münchner Olympiastadion wird kurzfristig getroffen.

«Das wird sich wahrscheinlich erst am Samstag entscheiden können. Also wir müssen wirklich gucken, inwiefern das mit dem Bein und mit den Nähten funktioniert», sagte die 25-Jährige im Interview dem TV-Sender Sky. «Aber wir sind da echt guter Dinge.»

Lückenkemper hatte sich mit ihren Spikes beim Sturz nach dem Zieleinlauf des Sprint-Finals am Dienstag eine Fleischwunde am Bein zugezogen, die genäht werden musste. «Ich habe ein ganz großes Vertrauen in die Mädels, dass sie das am Freitag auch ohne mich rocken werden. Ich glaube, die können das», meinte sie. Am Freitag beginnt der Medaillenkampf für die deutsche Sprint-Staffel, die bei der WM in Eugene Bronze gewann, mit dem Vorlauf.