Das Hallenbad der Stadt Rehau wird auch in diesem Herbst geöffnet. Das hat der Stadtrat am Abend beschlossen. Aufgrund der Belastungen durch die steigenden Energiekosten war im Raum gestanden, ob das Bad in dieser Saison nicht doch lieber geschlossen bleiben sollte. Der Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung aber dagegen entschieden. Das Rehauer Hallenbad öffnet demnach am 02. November. Der Badebetrieb soll dann voraussichtlich bis zum 31. März laufen.