Entscheidung aus der Politik: Amateurfußballer können doch wieder Freundschaftsspiele austragen

Das Thema hat immer wieder für heftige Diskussionen gesorgt. Jetzt können die Fußballer in der Region aufatmen. Das zuständige Innenministerium erlaubt den Amateurkickern jetzt doch, Freundschafts- und Testspiele abzuhalten. Das hat der Bayerische Fußball Verband in einer aktuellen Mitteilung bekannt gegeben. Dabei gibt es aber eine sehr wichtige Einschränkung: Nur bayerische Teams dürfen sich auf dem Platz gegenüber stehen. Zuschauer sind dabei nicht erlaubt. Die Vereine in der Region dürfen nun hoffen, dass die Saison doch wie geplant im Herbst fortgesetzt werden kann.

