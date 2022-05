Entschädigung für Corona-Zeit: Spende für Wunsiedler Jugend- und Seniorenvertretung

Die jungen Menschen konnten sich wegen Corona lange Zeit nicht mit ihren Freunden treffen, und auch die Senioren mussten in Zeiten des Lockdowns alleine zuhause sitzen. Für beide Generationen keine einfache Zeit. Wunsiedels Bürgermeister Nicols Lahovnik möchte sowohl die Jugendlichen als auch die Senioren ein Stück weit entschädigen. Und zwar mit einer Spende in Höhe von 1.300 Euro. Die Jugendvertretung will ihre Hälfte des Geldes für ein neues Spielgerät am Eisweiher verwenden. Die Seniorenvertretung beschafft für das Gelände eine Ruhebank.