Entnahme von Fischottern: Landkreis Tirschenreuth appelliert an Naturschützer

Bauernverband und Naturschutzbund sprechen in Berlin heute darüber, wie man künftig mit Wölfen umgehen kann, die Mensch und Tier immer näher kommen. Teichwirte haben dagegen einen anderen Feind: den Fischotter. Er frisst die Teiche leer, was für die Wirte einen enormen finanziellen Verlust bedeutet. Jetzt scheint es aber eine Lösung zu geben. Das bayerische Kabinett hat beschlossen, dass ab dem 1. Mai Fischotter leichter abgeschossen werden dürfen. Tirschenreuths Landrat Roland Grillmeier freut sich über den Entschluss. Der Landkreis sei mit seinen vielen Teichen deutlich stärker betroffen als andere Regionen. Grillmeier appelliert in einer aktuellen Mitteilung aber auch an Naturschützer. Es brauche jetzt keine Klage, sondern einen vernünftigen Umgang mit der Verordnung. Niemand wolle den Fischotter ausrotten, es könne aber keiner wollen, dass es irgendwann keine Teichwirtschaft mehr gibt.