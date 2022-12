Entlastungen in der Energiekrise: Wirtschaftsförderung informiert Unternehmen im Hofer Land

Die Bundesregierung will Unternehmer in der aktuellen Energiekrise entlasten und auch der Freistaat Bayern hat nun Unterstützung angekündigt. Das hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei einem Besuch in der Stadt Hof bekanntgegeben. Der Landkreis Hof hat jetzt die Unternehmen in der Region über die entsprechenden Entlastungen per Mail informiert. Zum einen sollen energieintensive Unternehmen einen Zuschuss zu ihren Erdgas- und Stromkosten bekommen. Den Antrag dafür müsst ihr bis zum 31. Dezember 2022 einreichen. Außerdem unterstützt der Freistaat durch ein Kreditprogramm über die LfA Förderbank Bayern. Kleinere und mittelständische Unternehmen sollen über einen Härtefallfonds entlastet werden. Wie genau ihr den Antrag dafür stellen könnt, steht aktuell aber noch nicht fest.

Details zum Kreditprogramm der LfA Förderbank Bayern gibt’s hier: LfA Förderbank Bayern – Energiepreiskrise