Entlastungen im Dezember: Was Gaskunden jetzt beachten müssen

Licht aus und die Heizung zurückdrehen, um Energie zu sparen. Das haben wahrscheinlich viele von uns in den vergangenen Monaten so gemacht. In diesem Monat will uns außerdem die Bundesregierung entlasten: Sie übernimmt die Dezemberkosten für Gas- und Fernwärmekunden. Was das für Kunden der Hofer Stadtwerke bedeutet:

Wenn ihr den Stadtwerken Hof eine Einzugsermächtigung gegeben habt, müsst ihr euch um nichts kümmern, erklärt Stadtwerke-Chef Jean Petrahn. Ihr seht dann einfach, dass ihr im Dezember keine Abbuchung für Gas habt. Wer per Dauerauftrag oder per monatlicher Überweisung bezahlt, braucht seinen Abschlag für Dezember nicht überweisen. Für Mieter gibt’s nochmal eine Sonderregelung. Der Vertrag mit dem Gas- oder Wärmeversorger läuft in dem Fall ja über den Vermieter. Deswegen kommt die Entlastung bei Mietern erst mit der nächsten Nebenkostenabrechnung an. Laut Jean Petrahn müsst ihr da aber auch nichts weiter machen. In der Regel schaut der Vermieter selbst, ob der Nebenkostenabschlag passt.