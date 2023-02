Entlastungen für Öl- und Pelletkunden: Friedrich (CSU) und Ludwig (FW) fordern Entlastungen

Entlastungen für Strom und Gaskunden gibt es mit den Energiepreisbremsen. Doch was ist mit Öl- und Pellet-Kunden? Knapp fünf Millionen Haushalte heizen damit, schreibt der CSU Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich. Auch viele Betriebe seien wegen der explodierenden Gaspreise auf Öl oder Pellets umgestiegen. Der hochfränkische Abgeordnete fordert vom Bund Entlastungen. Auch der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig echauffiert sich in einer Mitteilung über den Bund.

Es geht um einen aktuellen Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestags. Daraus geht offenbar hervor, dass die finanzielle Unterstützung des Bundes zu Energie-Härtefallregelungen für kleine und mittlere Unternehmen keine Hilfen für Heizöl und Pellets umfasst.

Nun will wohl der Freistaat Bayern die Entlastungen übernehmen. „Wir ersetzen das Geld, das vom Bund fehlt“, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Freitag nach einer Sitzung des CSU-Parteivorstands in München. Derzeit würden die Hilfsprogramme entsprechend vorbereitet, damit bei einer drohenden Überforderung der Energiekosten Hilfen beantragt werden könnten.